"Kredi başvurun onaylandı" denilerek dolandırıldığını iddia eden kişiden suç duyurusu - Son Dakika
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"Kredi başvurun onaylandı" denilerek dolandırıldığını iddia eden kişiden suç duyurusu

05.08.2022 13:33

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kendisini telefonda banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kendisini telefonda banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ağın'da belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer Yakar (55), AA muhabirine, bir bankaya kredi başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Cep telefonundan arayan kişinin kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp kredi başvurusunun onaylandığını belirttiğini anlatan Yakar, "Yaşadığım ilçenin şehir merkezine uzak olduğunu, bu nedenle bankaya gelemeyeceğimi, onaylanan kredi tutarının başka banka hesabıma aktarılmasını istedim. Hesap bilgilerimi ve mobil şifremi istediler. Telefondaki kişi bana işlemin yapıldığını söyledi. Kontrol ettiğimde hesabımdaki 16 bin 500 lira ile kredi kartımdan 21 bin 822 liranın çekildiğini gördüğümde dolandırıldığımı anladım." ifadelerini kullandı.

Yakar, bunun üzerine Keban Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Mağdur olduğunu dile getiren Yakar, dolandırıcıların yakalanmasını beklediğini ifade etti.

Polis ekiplerince dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Elazığ, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kredi başvurun onaylandı' denilerek dolandırıldığını iddia eden kişiden suç duyurusu - Son Dakika

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