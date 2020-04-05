Elazığ'ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri - Son Dakika

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri
6 saat önce
Elazığ'ın Ağın İlçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Malatya'nın Arapgir İlçesine giden yollar kapatıldı.
Elazığ'ın Ağın İlçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Malatya'nın Arapgir İlçesine giden yollar kapatıldı.
Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da alınan önlemler artırılmaya devam ediyor. Kent merkezinde birçok tedbirlerin yanı sıra Ağın İlçe Kaymakamlığı tarafından 30 kilometre uzaklıktaki Malatya'nın Arapgir ilçe arasındaki giriş ve çıkış yolları kapatıldı.
İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 30 kilometre mesafede bulunan Arapgir ilçesinde Kovid-19 virüsü tespiti nedeniyle İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla Ağın-Arapgir arasındaki yolların kapatıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:07 Kaynak: İHA
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