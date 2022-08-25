İş yerinin deposundan hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasını sopayla kırmaya çalıştı - Son Dakika
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İş yerinin deposundan hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasını sopayla kırmaya çalıştı

25.08.2022 14:40
İş yerinin deposundan hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasını sopayla kırmaya çalıştı

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bir iş yerinin deposundan hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca kaydedildiğini fark eden zanlı, kameraya zarar verirken görüntülendi.

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bir iş yerinin deposundan hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca kaydedildiğini fark eden zanlı, kameraya zarar verirken görüntülendi.

Beldede M.G'ye ait iş yerinin deposuna giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi, hurda alüminyum alarak kaçtı.

Durumu fark eden M.G'nin ihbarı üzerine iş yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerasını inceledi.

Ekipler, kamerada görüntüsü bulunan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının depoda hırsızlık yaptığı esnada kamerayı fark etmesi, eline aldığı sopayla kamerayı kırmaya çalışması yer alıyor.

YORUMLAR
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Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi Eline aldığı sopayla güvenlik kamerasını kırdı, 30 bin liralık malzeme çaldı Eline aldığı sopayla güvenlik kamerasını kırdı, 30 bin liralık malzeme çaldı
Kaynak: AA

Akçakiraz, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerinin deposundan hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasını sopayla kırmaya çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş yerinin deposundan hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasını sopayla kırmaya çalıştı - Son Dakika
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