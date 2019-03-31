Elazığ'ın Alacakaya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Başaran Yaşlı kazandı.
Elazığ
'ın Alacakaya
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Başaran Yaşlı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Başaran Yaşlı 907, Saadet Partisi
adayı Davut Tunç
677, MHP
adayı Şahin Yıldırım
143 oy aldı.
-Yaşlı'nın özgeçmişi
Başaran Yaşlı, ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı.
Üniversite öğrenimini ise Ankara Bilkent Üniversitesi
Turizm Bölümü ve İstanbul Yeditepe Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümünde tamamladı. 2000-2001 ve 2005-2006 yılları arasında Amerika
Newyork Fairlich Dickons Üniversitesinde dil eğitimi aldı.
2005-2008 yılları arasında mermer sektöründe ihracat müdürü olarak görev yaptı. 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Alacakaya Belediye Başkanı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:39 Kaynak: AA
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