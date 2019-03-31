Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın Alacakaya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Elazığ'ın Alacakaya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Başaran Yaşlı kazandı.

Elazığ'ın Alacakaya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Başaran Yaşlı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Başaran Yaşlı 907, Saadet Partisi adayı Davut Tunç 677, MHP adayı Şahin Yıldırım 143 oy aldı.

-Yaşlı'nın özgeçmişi

Başaran Yaşlı, ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı.

Üniversite öğrenimini ise Ankara Bilkent Üniversitesi Turizm Bölümü ve İstanbul Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde tamamladı. 2000-2001 ve 2005-2006 yılları arasında Amerika Newyork Fairlich Dickons Üniversitesinde dil eğitimi aldı.

2005-2008 yılları arasında mermer sektöründe ihracat müdürü olarak görev yaptı. 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Alacakaya Belediye Başkanı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:39 Kaynak: AA

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