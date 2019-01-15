Elazığ'ın Alacakaya İlçesinde Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Alacakaya ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle öğlenden sonra okullar okullar tatil edilmiştir"denildi.
Öte yandan, Meteoroloji bugün Elazığ'ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini bildirdi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:49 Kaynak: İHA
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