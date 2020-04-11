Elazığ'ın Arıcak ilçesi ile Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçeleriyle olan bağlantı yolları kapatıldı - Son Dakika

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Elazığ'ın Arıcak ilçesi ile Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçeleriyle olan bağlantı yolları kapatıldı
6 saat önce
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Arıcak ilçesi ile Diyarbakır Dicle ve Hani ilçeleri bağlantı yolları kapatıldı.
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Arıcak ilçesi ile Diyarbakır Dicle ve Hani ilçeleri bağlantı yolları kapatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirlerin hassasiyetle uygulandığı belirtildi.
Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda tedbir amaçlı ilçenin Dicle ve Hani ilçeleri ile bağlantı yollarının kapatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:02 Kaynak: AA
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