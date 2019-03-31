Elazığ'ın Arıcak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ferit...
1 saat önce
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ferit Yıldırım kazandı.
Elazığ
'ın Arıcak
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ferit Yıldırım
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferit Yıldırım bin 307, MHP
adayı Hamit Temizsoy
946, BBP
adayı Mehmet Yılmaz Yalçınkaya
592 oy aldı.
Yıldırım'ın öz geçmişi -
1965 yılında Palu
'da doğan Ferit Yıldırım ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı.
Ticaretle uğraşan Yıldırım, 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Arıcak Belediye Başkanı seçildi.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: AA
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