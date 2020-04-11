Elazığ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'a bağlantı yolları kapatıldı - Son Dakika

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Elazığ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'a bağlantı yolları kapatıldı
6 saat önce
ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçelerine bağlantı yolları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı.
ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçelerine bağlantı yolları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı.
Arıcak ilçesi ile Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçelerini birbirine bağlayan yollar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Arıcak Kaymakamlığı'nca yapılan acıkmada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemizin Dicle ve Hani bağlantı yolları İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatılmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:32 Kaynak: DHA
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