Elazığ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'a bağlantı yolları kapatıldı - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçelerine bağlantı yolları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı.

Arıcak ilçesi ile Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçelerini birbirine bağlayan yollar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Arıcak Kaymakamlığı'nca yapılan acıkmada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemizin Dicle ve Hani bağlantı yolları İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatılmıştır" denildi.