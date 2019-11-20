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Elazığ'ın balıkları dünya pazarında -

7 saat önce

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü kıyılarında kurulan modern tesislerdeki alabalık üretimi yıllık 18 bin tona ulaşırken, somonda da bin tonluk ilk hedef yakalandı.

Elazığ'ın balıkları dünya pazarında -, System.String[]

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü kıyılarında kurulan modern tesislerdeki alabalık üretimi yıllık 18 bin tona ulaşırken, somonda da bin tonluk ilk hedef yakalandı. Türkiye'deki alabalık üretiminin yüzde 17'sinin sağlandığı tesisteki alabalık ve somonlar, başta Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Elazığ'da Keban Barajı Gölü üzerinde kurulan modern tesislerde Türkiye'nin alabalık ihtiyacının yüzde 17'si sağlanıyor. Bu yıl tesislerde üretilen 18 bin ton alabalık, bin ton somon, başta Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tesisi 23 yıl önce kurduklarını anlatan işletmeci Ayhan Şimşek, ilk yıllarda 30 ton balık ürettiklerini söyledi. Şu an Türkiye'nin alabalık ihtiyacının yüzde 17'sini Elazığ'ın karşıladığını anlatan Şimşek, Buraya yavru balıkları getirerek üretime başladık. İlk yıllarda hedefimiz yılda 30 ton üretim yapmaktı. Bugün itibariyle 18 bin ton alabalık, bin ton somon bağlığı üretiyoruz. Elazığ, Türkiye'deki alabalığın yüzde 17'sini üretiyor. 18 bin tonluk bir üretime sahip. Üretimimiz önümüzdeki yıllarda artacaktır. Fırat Nehri üzerinde kurulan Keban Baraj Gölü sonrasında Karakaya Baraj Gölü ve bu baraj göllerinde oluşan alanlarda çok ciddi anlamlarda balıkçılık yapılıyor. Şu an üretmiş olduğumuz balıklar geçmişte pazar bulamazken bugün itibari ile pazar bizi buldu ve biz balık yetiştirememeye başladık. Ürettiğimiz balıkları başta Rusya ve Çin olmak üzeri birçok ülkeye ihraç ediyoruz dedi.

1500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Şimşek, şu an 60 dolayında balık üretim tesislerinde 1500 kişinin istihdam edildiğini ifade ederek, 1996 yılında alabalık üretimine başlayan ilk firma olarak bizden sonra 150'ye yakın girişimci burada işletme kurdu. Tabi sektörel krizlerden dolayı bu işletme sayısı zamanla 60'a düştü. Şu an itibari ile aynı üretime kapasitelerine devam ediliyor. Şu an bölgemizde en son teknoloji kullanılarak Norveç'teki sistemin neredeyse aynısı Elazığ'da da uygulanıyor. Dünya standartlarında balık yetiştiriciliği yapılıyor ve üretilen bu balıklar yine dünya standartlarında işleme tesislerinde işlenip birçok ülkeye ihraç ediliyor. Elazığ'da bin 500'e yakın kişi su ürünleri sektöründe çalışıyor ve istihdam ediliyor diye konuştu.


Türkiye, Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:35 Kaynak: DHA
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