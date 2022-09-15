Kan bağışında bulunan Akmurat, kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu ifade ederek, "Vereceğimiz kanla birine can olabilir, birinin hayatını kurtarabiliriz. Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor ve vatandaşımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İhsan Akmurat, Kızılay, Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

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