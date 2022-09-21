Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

21.09.2022 17:18
Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Nihat Akarsu'nun cenazesi toprağa verildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Nihat Akarsu'nun cenazesi toprağa verildi.

Akarsu, 19 Eylül'de ilçede düzenlenen Gaziler Günü programına katıldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Evinde yaşamını yitiren gazinin cenazesi Canbeyler Mahallesi Özeltepe Camisi'ne getirildi.

Akarsu'nun naaşı, cami bahçesinde kılınan cenaze namazı ve askeri törenin ardından merkez asri mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurum amirleri, askeri ve emniyet personeli ile ailesi katıldı.

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Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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