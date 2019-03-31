Elazığ'ın Baskil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İhsan...

Elazığ'ın Baskil ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İhsan Akmurat kazandı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İhsan Akmurat kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, İhsan Akmurat bin 582, MHP adayı Tuncer Turus bin 475, Diğer adayı 31 oy aldı.



Akmurat'ın öz geçmişi -



İhsan Akmurat, ilk, orta ve lise eğitimini Baskil ilçesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Akmurat, 10 yıl Elazığ'da serbest avukat olarak çalıştı. Elazığspor Yönetim Kurulu üyeliği ve çeşitli STK'lerin yönetiminde yer aldı.



2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Baskil Belediye Başkanı oldu.



Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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