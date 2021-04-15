Elazığ'ın beyaz altını...Ramazan geldi, üretimi de tüketimi de 10 kat arttı - Son Dakika

Elazığ'ın beyaz altını...Ramazan geldi, üretimi de tüketimi de 10 kat arttı

15.04.2021 19:47

Elazığ'ın beyaz altını...Ramazan geldi, üretimi de tüketimi de 10 kat arttı Elazığ'ın 'Beyaz Altını' badem şekerinde her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu senede talep 10 katına çıkarken fiyatı değişmedi yine 45 TL'den satılmaya başlandı Elazığ'da her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda...

Elazığ'ın beyaz altını...Ramazan geldi, üretimi de tüketimi de 10 kat arttı

Elazığ'ın 'Beyaz Altını' badem şekerinde her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu senede talep 10 katına çıkarken fiyatı değişmedi yine 45 TL'den satılmaya başlandı

ELAZIĞ - Elazığ'da her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda kentin beyaz altını olarak dillendirilen badem şekerinde üretim de tüketim de 10 kat arttı.

Osmanlı'dan itibaren yapıldığı bilinen Elazığ'da Ramazan ayında hemen hemen her eve giren hatta yurt dışına bile gönderilen badem şekeri, bu yılda bir çok işletmenin önünde yapılmaya başlandı. Yılın 11 ayında çok az üretimi olan beyaz altın olarak dillendiren badem şekerinin, Ramazan ayında üretimi ise rekor kırıyor. Günlük üretim ve tüketimi 10 kat artarak 1 ayda 11 aydan fazla üretilip satılan badem şekeri için ustalar yoğun mesai harcamaya başladı. Kilogramı geçtiğimiz yılla aynı fiyata satılan 45 TL'den alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademle hazırlanan kentin beyaz altını için ustaları 4 saat ter dökerek hazır hale getirilebiliyor. 4 saatin 1 saati bademin kavrulması ile 3 saati ise bakır kazanda şekerlenmesiyle yapılıyor. Kentte 6-7 işletmenin düzenli olarak ürettiği, her birinin Ramazan ayında ise 15 ton civarında badem şekeri üretimi gerçekleştirdiği aktarıldı. Badem şekerine rağbet gösteren vatandaşların da en çok iftarlardan sonra çayın yanında kan şekerini düzenlediği düşünüldüğü için tükettiği kaydedildi.

"11 ayda ürettiğimiz badem şekerini Ramazan'da bir ayda üretiyoruz"

Ramazan ayında üretimin 10 kart arttığını belirten işletme sahibi Mehmet Polat, "Üretimin tamamını satıyoruz. Ertesi güne bir şey kalmıyor. Hatta iftardan sonra ertesi gün için çalışma yapıyoruz. Ramazan ayında badem şekeri satışımı bayağı artıyor. Normalde günde 50 kilogram üretiyoruz. Ama Ramazan ayında 500 kilogram üretiyoruz. Kapasitemiz o kadar. Daha fazla olsa daha fazla satacağız. 11 ayda ürettiğimiz badem şekerini Ramazan'da bir ayda üretiyoruz. Burada beyaz altın deniyor. Çünkü Elazığlılar çok seviyorlar. Badem şekeri ramazan ayının vazgeçilmezi. İftarlardan şekerleme olarak en çok kullanılan kuruyemiştir. 4 saatlik bir süreci var. Bunun bir saati bademin kavrulması, 3 saatlik süreçte de bakır kazanda bademin şekerle kaplanması oluyor. 4 saatlik süreçte 60 kilogram kadar badem şekeri çıkıyor" dedi.

Badem şekerinin Ramazan ayının vazgeçilmezi olduğunu dile getiren ustalardan Furkan Kaya, "Biz yapmasını da yemesini de çok seviyoruz. Üretimi biraz zahmetli oluyor. Her lezzetin bir cefası vardır. Biz cefasını çekip lezzetini sürüyor. Yapımı uzun sürüyor. Üretim Ramazan ayında 10 katına kadar çıkıyor. Günde yaklaşık 600 kilo yapılıyor. Ondan sonra da satılıyor. Normalde bir gidiyorsa Ramazan ayında 10 gidiyor" diye konuştu.

Badem şekerini her zaman tükettiklerini belirten vatandaşlardan Samet Yetişir ise "Ramazan ayında daha fazla tüketiliyor. Ben de geldim badem şekerini aldım. İftarda inşallah tüketeceğiz. Elazığ'ın beyaz altın olarak adlandırılır. Herkes tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Elazığ'ın beyaz altını...Ramazan geldi, üretimi de tüketimi de 10 kat arttı
Elazığ'ın beyaz altını...Ramazan geldi, üretimi de tüketimi de 10 kat arttı
Elazığ'ın beyaz altını...Ramazan geldi, üretimi de tüketimi de 10 kat arttı
Elazığ'ın beyaz altını...Ramazan geldi, üretimi de tüketimi de 10 kat arttı

Türk Lirası, Ramazan, Elazığ, Altın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elazığ'ın beyaz altını...Ramazan geldi, üretimi de tüketimi de 10 kat arttı - Son Dakika


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