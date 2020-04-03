Elazığ'ın bir ilçesinde mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Elazığ'ın bir ilçesinde mahalle karantinaya alındı

ELAZIĞ - Elazığ Valiliği, Karakoçan ilçesinde bir mahallenin Korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada: "Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Karakoçan ilçemize bağlı Kulubaba mahallesinde koronavirüs hastalığı (Kovid-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalle giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir"denildi.

Valilik kararının ardından mahalleye giriş çıkışlar polisler ve iş makinelerinin yardımı ile bariyerlerle kapatılarak kontrol sağlandı.

Öte yandan kent merkezinde de 2 apartman karantinaya alınmıştı.