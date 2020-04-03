Elazığ'ın bir ilçesinde mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Elazığ Valiliği, Karakoçan ilçesinde bir mahallenin korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındığını bildirdi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Karakoçan ilçemize bağlı Kulubaba Mahallesi'nde korona virüs hastalığı (Kovid-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalle giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir"denildi.

Valilik kararının ardından mahalleye giriş çıkışlar polisler ve iş makinelerinin yardımıyla bariyerlerle kapatılarak kontrol sağlandı. Öte yandan kent merkezinde de 2 apartman karantinaya alınmıştı.

(İHA)