Elazığ'ın bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Elazığ'ın bir mahalle karantinaya alındı

Elazığ'ın Mollokendi beldesine bağlı bir mahalle korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Elazığ'ın Mollokendi beldesine bağlı bir mahalle korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, Mollokendi beldesine bağlı Güntaşı Mahallesi'nde bazı kişilerin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından mahalleye giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı. - ELAZIĞ

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