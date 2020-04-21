Elazığ'ın içme suyu projesinde ana isale hattında son 700 metre - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'ın içme suyu projesinde ana isale hattında son 700 metre - Son Dakika

Elazığ'ın içme suyu projesinde ana isale hattında son 700 metre

6 saat önce

Elazığ'ın içme suyunun karşılanması için tamamlanan Hamzabey Barajı'nda çekilen ana isale hattında son 700 metre kaldığı bildirildi.

Elazığ'ın içme suyu projesinde ana isale hattında son 700 metre, System.String[]

Elazığ'ın içme suyunun karşılanması için tamamlanan Hamzabey Barajı'nda çekilen ana isale hattında son 700 metre kaldığı bildirildi. 700 metrelik kısmın 20 gün içinde tamamlanmasının planlandığı, arıtma tesisinin ise Haziran ayı içinde hizmet vermeye başlayacağı aktarıldı.


Elazığ'ın uzun süreli içme suyu problemini ortadan kaldırmak için planlanarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından önceki yıl yapılan ve su tutma işlemi gerçekleştirilen Hamzabey Barajı'nda ishale hattı çalışmaları devam ediyor. 81,5 kilometresi ana ishale, 61,5 kilometresi ise şehir merkezinde yeni yapılan depolar ve arıtma tesisi bağlantı hattı olan toplam 143 kilometrelik ishale hattında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ana ishale hattında son 700 metre kaldığı ve 20 gün içinde tamamlanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.


20 gün sonra isale hattı arıtma tesisine bağlanacak


DSİ'den yapılan açıklamada," Ana isale hattı kapsamında, Abdullahpaşa 1, Abdullahpaşa 2, Kireçocağı, Mollakendi, Araştırma, Doğukent, Yurbaşı, Yazıkonak, Hilalkent, Zafran (Yeşilkent) olmak üzere 11 adet depoda betonarme, mekanik ve elektrik tesisat işleri tamamlanmıştır. Sanat yapıları kapsamında 87 adet tahliye, 83 vantuz, 15 adet hat vanası, 1 adet branşman (Palu - Kovancılar içmesuyu ayırma) betonarme ve mekanik imalatları, 1 adet debimetre betonarme imalatı, 11 adet menfez,15 adet dere geçişi imalatı tamamlanmıştır.Düktil borularda ise bu iş uhdesindeki miktarlar tedarik edilerek montajları yapılmıştır. Karayolu ve demiryolu geçişlerinde bulunan 592 metre yatay delgi imalatları ile boru montajları tamamlanmıştır. Ana isale hattının 80,8 km si tamamlanmış kalan 700 metrelik kısım Şeker Fabrikası arazisinde geçtiğinden ve söz konusu arazi üzerinde Elazığ Organize Sanayi Bölgesi talebi olması ve Özelleştirme idaresi ile Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü arasındaki yazışma ve prosedürlerden dolayı imalatlarda 4-5 aylık gecikmeler yaşanmıştır. 15.04.2020 tarihi itibariyle kurumlar arası mutabakatlar sağlanmış ve 700 metrelik kısımda çalışmalar başlatılmıştır. Böylelikle ham su isale hattının 20 gün içerisinde tamamlanarak arıtma tesisine bağlanması sağlanacaktır"denildi.


Haziran ayında arıtma tesisi hizmet vermeye başlayacak


Arıtma tesisi ile Hamzabey Barajı'ndan alınacak günlük 160 bin metre küp ham suyun içmesuyu standartlarına uygun kalitede arıtılması sağlanacağı aktarılan açıklamanın devamında," İş kapsamında tesisin inşa edilmesi, ekipman temini, montajı, personel eğitimi ve işletmeye alınması bulunmaktadır. 20 adet ünitenin inşaat işleri tamamlanmıştır.


Tesise ait taşkın tahliye hattı işi ise Elazığ Belediyesinde alınan görüş doğrultusunda yapımına başlanılacaktır. Ayrıca çevre düzenlemesi işleri ve test aşaması için tesiste bulunan ünitelerde kontroller ve çalışmalar devam etmektedir. Hamsu ve elektrik enerjisinin tesise ulaşması ile birlikte testler yapılarak Haziran 2020 tarihi itibariyle arıtma tesisi faal şekilde hizmet vermesi hedeflenmektedir"ifadeleri kullanıldı.


Proje kapsamında ana terfi merkezi TM1 ve arıtma tesisi, Baskil su deposu ve TM6 terfi merkezindeki enerji temini sağlanacağı vurgulanan açıklamada, ana terfi merkezi TM1 ve arıtma tesisinin enerji temininde kablo kanallarının hazırlanması, kablo temini, yatay delgiler, kablo döşenmesi, hücre temini ve montajının tamamlandığı kaydedildi.


Öteyandan Terfi merkezi TM6 ve mevcut su deposu kısmında kablo teminin sağlandığı, Haziran 2020 tarihinde işin tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.


İkinci kısım ihale hazırlıkları başladı


Ayrıca açıklamada,"Ana isale hattımızın tamamlanmasına müteakip hamsu içmesuyu arıtma tesisine iletilerek arıtma tesisimizde arıtılmış içme ve kullanma suyu temin edilmiş olacaktır. Arıtılmış içme ve kullanma suyunun musluklardan akabilmesi için Elazığ Belediyemizce arıtma tesisinden pompa aracılığıyla alınacak arıtılmış su Doğukent deposuna akıtılacaktır. Böylelikle 2020 yılı içerisinde Hamzabey Barajından temin edilen hamsu arıtılıp kısmen de olsa Elazığ'a içmesuyu olarak verilecektir. Ancak kurumumuzca inşa edilen ve il merkezinde bulunan 11 adet yeni depoya suyun verilebilmesi için şehir içi şebeke hattının inşa edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda içme suyu isale hattı 2. kısım ihale hazırlıklarımız başlamıştır"bilgisi paylaşıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:19 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek         
16:08
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu         
15:34
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü         
15:12
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 19:14:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'ın içme suyu projesinde ana isale hattında son 700 metre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]