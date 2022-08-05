Kaza, merkeze bağlı Sedeftepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EF 976 plakalı ile 23 EP 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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