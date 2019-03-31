Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ayhan Akbaba kazandı.
Elazığ
'ın Karakoçan
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ayhan Akbaba
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Akbaba 3 bin 308, HDP
adayı Mahmut Ercan
2 bin 190 oy aldı.
-Akbaba'nın öz geçmişi-
Ayhan Akbaba ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı.
Akbaba, 1995 yılında Fırat Üniversitesi
İnşaat Teknikerliği Bölümü'nden mezun oldu. İlçede mobilya sektöründe yer alan şirketinde yöneticilik yapan Akbaba, evli ve 6 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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