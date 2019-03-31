Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ayhan Akbaba kazandı.

Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ayhan Akbaba kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Akbaba 3 bin 308, HDP adayı Mahmut Ercan 2 bin 190 oy aldı.

-Akbaba'nın öz geçmişi-

Ayhan Akbaba ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı.

Akbaba, 1995 yılında Fırat Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü'nden mezun oldu. İlçede mobilya sektöründe yer alan şirketinde yöneticilik yapan Akbaba, evli ve 6 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Ayhan Akbaba, AK Parti, Karakoçan, Elazığ, Güncel
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