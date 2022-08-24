Elazığ'da İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık - Son Dakika
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Elazığ'da İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık

24.08.2022 17:14

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti ilçe binasına giren hırsız, bilgisayarı çaldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti ilçe binasına giren hırsız, bilgisayarı çaldı.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde hırsız girdi. Kapıyı ve camı kırarak içeri giren hırsız, partinin bilgisayarını çaldı. Sabah geldiğinde durumu fark eden partililer, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Parti binasına hırsız girdiğini belirten İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Tosun, "Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Olayı kınıyorum" dedi. - ELAZIĞ

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İyi Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı Binasına Hırsız Girdi İyi Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı Binasına Hırsız Girdi
Kaynak: İHA

Karakoçan, İYİ Parti, Hisarcık, Elazığ, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık - Son Dakika
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