Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde hırsız girdi. Kapıyı ve camı kırarak içeri giren hırsız, partinin bilgisayarını çaldı. Sabah geldiğinde durumu fark eden partililer, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Karakoçan, İYİ Parti, Hisarcık, Elazığ, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık - Son Dakika

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