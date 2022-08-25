Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan aparatlar ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Karakoçan, Hisarcık, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karakoçan İYİ Parti ilçe binasından hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

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