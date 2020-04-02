Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
6 saat önce
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev, ahır ve bahçelerde su baskınına yol açtı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev, ahır ve bahçelerde su baskınına yol açtı.
Son iki gündür etkisini sürdüren sağanak, ilçede bulunan Ohi ve Kalecik derelerinin taşmasına neden oldu.
Dere yatağına yakın bazı ev ve ahırlar ile bahçe ve seralarda su baskınları meydana geldi.
İlçe merkezinde 60 ev ile 100 bodrum katında sel suları belediye ekipleri tarafından vidanjörle tahliye edildi.
Sel sularının risk oluşturduğu bazı yollar jandarma ekiplerince geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Belediye ekipleri su baskınlarından etkilenen alanlarda çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:38 Kaynak: AA
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