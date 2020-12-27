Kavaktepe Köyü'ndeki depremzedelere konteyner ev gönderildi - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören Kavaktepe köyündeki 4 aileye konteyner ev gönderildi.
Kentte, sabah 09.37'de meydana gelen depremin ardından merkez üssü Kavaktepe köyünde, Valilik koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) başlatılan incelemeler tamamlandı.
İncelemelerin ardından depremde evleri hasar gören 4 aileye geçici olarak barınmaları için konteyner ev yardımında bulunuldu.
AFAD tarafından sağlanan konteynerler evler Elazığ İl Özel İdare ve AFAD görevlilerince depremzede ailelerin istedikleri alanlara kuruldu.
Kaynak: AA
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