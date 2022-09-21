Elazığ'da otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

21.09.2022 13:02
Elazığ'da otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Elazığ'ın Keban ilçesi Dürümlü köyünde otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'ın Keban ilçesi Dürümlü köyünde otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dürümlü köyündeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yakınlardaki ormanlık alana da sıçradı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi, vatandaşların da desteğiyle yangın söndürüldü.

Yangında 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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