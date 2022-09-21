Dürümlü köyündeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yakınlardaki ormanlık alana da sıçradı.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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