Bunun üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, bahçede ve evinin damında 119 kök Hint keneviri ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da bahçesinde ve evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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