Elazığ'daki orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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Elazığ'daki orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü

21.08.2022 22:30
Elazığ'daki orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

Keban ilçesine bağlı Büklümlü köyünde ormanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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Elazığ'da orman yangını Elazığ'da orman yangını
Kaynak: DHA

Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'daki orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'daki orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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