Keban'da çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
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Keban'da çıkan örtü yangını söndürüldü

22.08.2022 14:10
Keban'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Denizli köyü kırsalında gece henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın 30 dönümlük alanda zarara yol açtı.

Kaymakam Hasan Akbulut, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerden bilgi aldı, çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

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Kaynak: AA

Denizli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban'da çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

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