Elazığ'da üretilen 19 milyon yavru sazanla Doğu'daki su kaynakları balığa doyacak - Son Dakika
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Elazığ'da üretilen 19 milyon yavru sazanla Doğu'daki su kaynakları balığa doyacak

08.09.2022 11:38
Elazığ'da üretilen 19 milyon yavru sazanla Doğu'daki su kaynakları balığa doyacak

Elazığ'ın Keban ilçesinde devlet eliyle üretilen yaklaşık 19 milyon yavru sazan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki su kaynaklarıyla buluşturuluyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde devlet eliyle üretilen yaklaşık 19 milyon yavru sazan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki su kaynaklarıyla buluşturuluyor.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi bünyesindeki yavru balık üretim istasyonlarında bu yıl sağımı yapılan 40 milyon civarındaki sazan yumurtasından yaklaşık 19 milyon yavru yetiştirildi.

Ekonomik değere sahip yavru sazanlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde iç sulardaki balık popülasyonunun artırılması, ticari ve amatör balık avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan baraj, gölet ve ırmaklara bırakılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliğinde önde gelen iller arasında yer alan Elazığ'da geçen yıl 25 bin ton alabalık yetiştirildiğini, 350 ton civarında da balık avlandığını söyledi.

Yavru balık üretimi arttı

Elazığ'ın aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki su kaynaklarının balıklandırılması konusunda da önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"2021 yılında toplam 19 il müdürlüğünün görev alanı içerisinde bulunan su kaynaklarında balıklandırma faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve totalde 13,5 milyon yavru balık doğal kaynaklarımıza bırakılmıştır. Bu yıl ise iklim şartları ve sıcaklık değişimleriyle beraber üretimde ve yumurta olgunlaşmasında biraz zorluk yaşayabileceğimizi gözlemlemiş olmamıza rağmen 40 milyon civarında yumurta sağımı gerçekleştirilmiş ve bunlardan yaklaşık 19 milyon civarında yavru sazan üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu sazan yavruları başta ilimizdeki Keban, Tatar, Beyhan Baraj gölleri olmak üzere farklı illerde bulunan baraj, gölet, ırmak gibi su kaynaklarının balıklandırılması faaliyetlerinde kullanılmak üzere gönderilecek."

"Tesisimiz bölgede balıkçılık konusunda ana sponsoru olacak"

Kılıç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iç sulara yapacakları rekor düzeydeki balık takviyesiyle geçimlerini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlara sosyoekonomik açıdan da katkı sunacaklarını ifade etti.

Yavru sazanların 1,5 aylık süreçte iki bölgedeki iç sularla buluşturulacağını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Balıkçılık faaliyetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilmesi için ilimizde bulunan Keban üretim tesisinde farklı balık türlerinin üretilerek doğaya veya yetiştiricilik yapan işletme sahiplerine verilmek suretiyle balıkçılığın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Temel stratejimiz kaynaklarımızın koruma ve kullanma dengesi gözetilerek işletilmesi, minimum katkıyla maksimum düzeyde ürün elde edebilmek. Bu anlamda il müdürlüğümüz beraberinde Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ve Bakanlığımızın ilgili birimleriyle ortak çalışmalar yürütmeyi her zaman önemsiyor ve bu konuda gerekli çalışmalar yapıyoruz. Keban'daki üretim tesisimiz bu anlamda bölgedeki su kaynaklarının balıkçılık konusunda ana sponsoru olacak inşallah."

"Balıkçılığımızı gelecek kuşaklara ulaştırmak zorundayız"

Kılıç, tesisin yakın zamanda daha modern, gelişmiş ve geniş imkanlara sahip olacağını ifade ederek, böylece illerdeki su kaynaklarının da balığa doyacağını belirtti.

Kurum olarak su ürünlerinin korunması, geliştirilmesi ve su kaynaklarındaki balık türlerinin devamlılığının sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiklerini anlatan Kılıç, ticari ve amatör balıkçılık yapan vatandaşların da su ürünlerinin korunması için av yasaklarına uyması gerektiğine işaret etti.

Kılıç, sözlerini, "Küçük balıkları avlamayalım, satmayalım, sattırmayalım ve av yasağı dönemlerinde avcılık yapmayalım. Balıkçılığımızı ve balığımızı korumak, gelecek kuşaklara ulaştırmak zorundayız. Bu anlamda kurum olarak yüklenmiş olduğumuz misyonun farkındayız ve bu bilinçle üretimimizi arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye tamamladı.

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Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da üretilen 19 milyon yavru sazanla Doğu'daki su kaynakları balığa doyacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da üretilen 19 milyon yavru sazanla Doğu'daki su kaynakları balığa doyacak - Son Dakika
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