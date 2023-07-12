Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz köpekler kümese girdi, 10 tavuk telef oldu - Son Dakika
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Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz köpekler kümese girdi, 10 tavuk telef oldu

12.07.2023 09:30

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Kallar Mahallesi'nde yaşayan Ömer Demir'e ait kümese giren sahipsiz köpekler, 10 tavuğu telef etti. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle köpekler kaçtı ancak Demir, kümesindeki 12 tavuktan 10'unun köpekler tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Demir, sahipsiz köpekler konusunda tedbir alınmasını talep etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde kümese giren sahipsiz köpekler 10 tavuğu telef etti.

MAHALLELİ GELİNCE KAÇTILAR

Kallar Mahallesi'nde yaşayan Ömer Demir'e ait kümese giren sahipsiz köpekler tavuklara saldırdı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin müdahalesi ile köpekler kaçtı.

TEDBİR ALINMASINI İSTEDİLER

Haber verilmesi üzerine kümesini kontrol eden Demir, 10 tavuğun köpekler tarafından telef edildiğini tespit etti.

Demir, yaptığı açıklamada, kümesindeki 12 tavuktan 10'unun sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu telef olduğunu belirterek, sahipsiz köpekler konusunda tedbir alınmasını istedi.

Kaynak: AA
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Ömer Demir, Elazığ, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz köpekler kümese girdi, 10 tavuk telef oldu - Son Dakika


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