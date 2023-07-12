Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz köpekler kümese girdi, 10 tavuk telef oldu

Elazığ'ın Keban ilçesinde kümese giren sahipsiz köpekler 10 tavuğu telef etti.

MAHALLELİ GELİNCE KAÇTILAR

Kallar Mahallesi'nde yaşayan Ömer Demir'e ait kümese giren sahipsiz köpekler tavuklara saldırdı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin müdahalesi ile köpekler kaçtı.

TEDBİR ALINMASINI İSTEDİLER

Haber verilmesi üzerine kümesini kontrol eden Demir, 10 tavuğun köpekler tarafından telef edildiğini tespit etti.

Demir, yaptığı açıklamada, kümesindeki 12 tavuktan 10'unun sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu telef olduğunu belirterek, sahipsiz köpekler konusunda tedbir alınmasını istedi.