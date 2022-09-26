Saniye ninenin evindeki oda çocuklara eğitim yuvası oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Saniye ninenin evindeki oda çocuklara eğitim yuvası oldu

26.09.2022 11:46

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Saniye Bayır, evinin bir odasını, daha önce oğlunun kullandığı gibi ders çalışmaları için mahalledeki diğer çocuklara tahsis etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Saniye Bayır, evinin bir odasını, daha önce oğlunun kullandığı gibi ders çalışmaları için mahalledeki diğer çocuklara tahsis etti.

Keban ilçesinin Kalkar Mahallesi'nde yaşayan Saniye Bayır, bir zamanlar oğlunun kullandığı odayı, birlikte ders çalışabilmeleri için komşularının çocuklarına ayırdı.

İlkokul arkadaşları Adem Turan (11), Hediye Elif Gedik (10) ve Yusuf Aydın (9) da ders çalışmak için kullandıkları odayı daha faydalı hale getirmek için evden getirdikleri masa, sandalye, halı, minder gibi malzemeler ve bulabildikleri kitaplarla kütüphaneye dönüştürdü.

"Kardeşler Kütüphanesi" adını verdikleri odanın duvarlarını özlü sözler yazılı kağıtlar ve balonlarla süsleyen çocuklar, kurdukları kütüphaneyi, Saniye nineden izin alarak mahalledeki tüm çocukların hizmetine sundu.

Yaklaşık 1 yıldır kurdukları kütüphanede birlikte kitap okuyup ders çalışan çocukların bu davranışı, ilçe sakinlerinden takdir gördü.

Çocuklar kütüphanelerini zaman zaman mahallenin kedileriyle de paylaşıyor. Anneler de kütüphanede ders çalışan çocuklara çay ve pasta ikramında bulunuyor.

Saniye Bayır, AA muhabirine, çocukların bir zamanlar oğlunun ders çalıştığı odayı kütüphaneye çevirmek istediklerini söylediklerinde memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Çocukları çok sevdiğini belirten Bayır, "Gelip burada ders çalışıyorlar. Çocuklar, inşallah akıllı ve başarılı, vatana millete faydalı olurlar." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Adem Turan evde tek ders çalışırken sıkıldıklarını, kütüphaneye dönüştürdükleri odada arkadaşlarıyla ders çalıştığını anlattı.

Turan, "Burası tüm çocukların kitap okuyup ders çalışabileceği bir kütüphane oldu. Ders konularımızı araştırmak için bir bilgisayara ihtiyaç duyuyoruz. Bilgisayar almak için de hep birlikte para biriktiriyoruz, inşallah bunu da başaracağız." diyerek, kütüphanelerini daha kullanışlı hale getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını aktardı.

"Birlikte ders çalışmayı seviyoruz"

Hediye Elif Gedik ise burada ders çalışmanın okula olumlu yansıdığını kaydederek, kütüphanelerini çok sevdiklerini ancak yeteri kitapları olmadığı için üzüntü duyduklarını anlattı.

"Evde tek başımıza ders çalışmak çok sıkıcı geliyordu. Burada hep beraber olduğumuzdan dolayı ders çalışmak çok daha eğlenceli geliyor, birlikte ders çalışmayı seviyoruz." ifadelerini kullanan Gedik, arkadaşlarıyla asla sıkılmadıklarını belirtti.

Yusuf Aydın, Saniye nineyi çok sevdiklerini, onun sayesinde kendi kütüphaneleri olduğunu belirtti.

Hiranur Karaoğlu, Saniye ninenin ve arkadaşlarının sayesinde mahallelerinde tüm çocukların faydalandığı bir kütüphaneleri olduğunu aktardı.

YORUMLAR
500
Bir zamanlar eşsiz manzarasıyla tekne turlarına ev sahipliği yapıyordu! O köy şimdi kuraklıkla boğuşuyor Bir zamanlar eşsiz manzarasıyla tekne turlarına ev sahipliği yapıyordu! O köy şimdi kuraklıkla boğuşuyor Kayınvalidesi ve baldızını katledip yeğenini yaralamıştı! O caninin ilk ifadesi ortaya çıktı: Hakaret ettikleri için öldürdüm Kayınvalidesi ve baldızını katledip yeğenini yaralamıştı! O caninin ilk ifadesi ortaya çıktı: Hakaret ettikleri için öldürdüm Üniversitede yemeklere yapılan yüzde 80 oranındaki zam sonrası öğrenciler, rektöre seslendi: Öğrenciler mağdur oluyor Üniversitede yemeklere yapılan yüzde 80 oranındaki zam sonrası öğrenciler, rektöre seslendi: Öğrenciler mağdur oluyor
Kaynak: AA

Adem Turan, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saniye ninenin evindeki oda çocuklara eğitim yuvası oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:34:42. #1.12#
SON DAKİKA: Saniye ninenin evindeki oda çocuklara eğitim yuvası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement