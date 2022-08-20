Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

20.08.2022 14:12
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y'nin kullandığı 23 AAF 758 plakalı otomobil, Kovancılar ilçesi Tepebağ köyü yol ayrımında Ş.Ç'nin kullandığı 33 CFE 48 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Elazığ'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Elazığ'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: AA

Kovancılar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:49 Roma Devri'nden kalan Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:36 Tam 10 kilo! Şişkinlik için gittiği hastanede karnından çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 14:12:12. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement