Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kovancılar ilçesinin Okçular köyü yakınları olarak açıkladığı deprem, saat 07.24'te oldu. Yerin 12.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA

Kovancılar, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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