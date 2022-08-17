Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

17.08.2022 08:50
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kovancılar ilçesinin Okçular köyü yakınları olarak açıkladığı deprem, saat 07.24'te oldu. Yerin 12.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, merkez üssünü ise Yoncalıbayır köyü olarak açıkladı.


YORUMLAR
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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem AFAD: 'Geçmiş olsun Elazığ. Kovancılar ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı... AFAD: 'Geçmiş olsun Elazığ. Kovancılar ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı...
Kaynak: DHA

Kovancılar, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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