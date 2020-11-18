Elazığ'ın köylerindeki depremzedeler ileri yapı teknolojisiyle üretilen evlere kavuşacak - Son Dakika

Elazığ'ın köylerindeki depremzedeler ileri yapı teknolojisiyle üretilen evlere kavuşacak

18.11.2020 11:07
Elazığ'ın köylerindeki depremzedeler ileri yapı teknolojisiyle üretilen evlere kavuşacak, System.String[]

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde 300 köyde evleri yıkılan vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) hayata geçirdiği 1015 konutluk projeyle, ileri yapı teknolojisiyle üretilen evlere kavuşacak.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde 300 köyde evleri yıkılan vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) hayata geçirdiği 1015 konutluk projeyle, ileri yapı teknolojisiyle üretilen evlere kavuşacak.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde kent merkezinde 18 bin 868 konutluk proje yürütülüyor.

Kırsaldaki depremzedelerin de yaralarını sarmak için çalışma yapan TOKİ, Baskil, Sivrice ve Maden ilçeleri ile merkeze bağlı toplam 300 köyde 4 etap şeklinde ihalesi yapılan 1015 konut projesini uyguluyor.

Çalışmaların hızla sürdüğü köylerde, geri dönüşüm özellikleriyle "doğayla dost" olarak da bilinen çelik konstrüksiyon konutlardan 285'inin yüzde 50'si tamamlanma aşamasına geldi.

Radye temel üzerine en ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen 90 metrekarelik konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşam imkanı sunacak.

"Vatandaşlarımızı depreme dayanıksız evlerden kurtaracak"

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, AA muhabirine, acı depremin hemen ardından kent merkezinde olduğu gibi kırsalda yaşayan vatandaşların da konut ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

AFAD tarafından hak sahipliği süreci tamamlanan konutlarda ihaleye çıkmak suretiyle yaklaşık 1015 çelik konstrüksiyon köy evinin yapım işini başlattıklarını ifade eden Karabayır, "Konutlarımız radye temel üzerine hafif çelikten depreme dayanıklı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızı eski kerpiç ve depreme dayanıksız evlerden kurtaracak yapılar bunlar." dedi.

"İhale bedeli 281 milyon 958 bin lira"

Karabayır, merkez köyler ile Baskil, Sivrice ve Maden ilçelerindeki 300 köyde 4 etap şeklinde ihalesi yapılan konutların ihale bedelinin KDV hariç 281 milyon 958 bin lira olduğunu belirtti.

Kırsaldaki evlerin 1. etabını oluşturan ve yapımına ilk başlanan merkeze bağlı Değirmenönü, İçme ve diğer 16 köydeki 285 konutun yüzde 50'sinin tamamlanma aşamasına geldiğini, bunların yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini dile getiren Karabayır, şöyle konuştu:

"Evlerimizi öncelikli olarak sorunsuz hazine arazisi varsa orada yapmaya çalışıyoruz. Yoksa yine AFAD'dan gelen hak sahipliği listeleri doğrultusunda vatandaşın kendi arazisi üzerinde bize gösterdikleri arsalarına evlerimizi yapıyoruz. 2+1 konutlarımızda salon, oturma ve yatak odası, banyo, tuvaletler bulunmakta. Evler mutfak dolaplarıyla tam teşekküllü, kullanıma hazır köy evleri şeklinde planlandı. İnşallah kent merkezinde olduğu gibi köylerimizde de vatandaşlarımız rahatlıkla oturabilecekleri evlere en kısa sürede kavuşacak."

Karabayır, kırsaldaki vatandaşlar için modern, depreme dayanıklı, güvenli bir ortamda doğayla iç içe yaşam imkanı sunacak konutların yanı sıra hak sahiplerinin evinin yanına büyükbaş ya da küçükbaş hayvan yetiştirmesi için ahır yaptıklarını anlattı.

Merkez köyler ile Sivrice, Baskil ve Maden'e bağlı köylerde yapımına başlanan diğer etaplardaki konutların ise gelecek yılın ilk yarısında teslim edilmesinin planlandığını ifade eden Karabayır, hak sahipliği süreçleri belli oldukça yeni ihalelere çıkacaklarını kaydetti.

Sivrice, Baskil, Elazığ, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'ın köylerindeki depremzedeler ileri yapı teknolojisiyle üretilen evlere kavuşacak - Son Dakika


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