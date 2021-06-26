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Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı - Son Dakika

Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı

26.06.2021 09:53

Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem en çok Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Kuşbayırı köyünü etkiledi. 80 haneli köyde evlerin çoğu hasar gördü. Depremin verdiği zarar, gün ağarınca daha net göründü. Köylünün çoğu geceyi dışarıda çıkarırken vatandaşlardan biri babasının korkudan dilinin tutulduğunu söylerken, başka bir vatandaş, "Ev komple gitti. Bomba atıldı zannettik" sözlerine yer verdi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün saat 21.28'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köy etkilendi. En çok hasar ise Kuşbayırı köyünde meydana geldi. 80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü. Evleri kısmen hasar gören ve korku yaşayan bir çok kişi ise geceyi dışarda geçirdi. Gün ağarmasıyla depremin verdiği hasar ise net olarak gözlemlendi.

Depremden en çok etkilenen Elazığ köyündeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

"TEKMEYLE KAPIYI AÇTIK"

Deprem anında içeride olmadıklarını bahçede oturduklarını aktaran köy sakinlerinden İrfan Tayar, "Birden bire gürültü patlama sesi duyunca dışarda olmamıza rağmen koşmaya başladık. Deprem bittikten sonra geldiğimizde evin kapısı açılmıyordu tekmeyle açıp içeri girdik durumu gördük. Allahtan gelen bir şey zaten üzgünüz. Kimi arabada kimi dışarıda kimisi de evlerinde hasar olmayan komşulara gitti. Geceden beridir ayaktayız" dedi.

Depremden en çok etkilenen Elazığ köyündeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

"BABAMIN DEPREMDE DİLİ TUTULDU"

Balkonda otururken sallanmaya başladıklarını aktaran vatandaşlardan Mehmet Kılıç, "Biz aşağı inerken surlar taşlar hep döküldü. Babam yazlık evdeydi. Babamı dışarı getirdim orada bayıldı. Nereye kaçtığımızı şaşırdık. Babamın depremde dili tutuldu. Sabaha kadar tarlada başında bekledim. Depremden sonra dili tutuldu sabah yavaş yavaş konuşmaya başladı. Allah devletimizden razı olsun. Akşam hemen geldiler" ifadelerini kullandı.

Depremden en çok etkilenen Elazığ köyündeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

"BOMBA ATILDI ZANNETTİK"

4 kişi oturup konuştuklarını sırada depremin olduğunu anımsatan Mehmet Ergün de "Aniden bir sarsıntı oldu. Ama çok büyük sarsıntı oldu sanki bomba atmış gibi ondan sonra dışarı çıktık. Dışarı çıktıktan sonra evlere ve sokaklara baktık hepsi perişan halde. Bizim evin iç tarafı komple gitmiş dışında ise bir şey yok" diye konuştu.

Depremden en çok etkilenen Elazığ köyündeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi
Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı

Karakoçan, Bingöl, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı - Son Dakika


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