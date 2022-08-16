Meşrubat yüklü TIR devrildi, yolda uzun araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Meşrubat yüklü TIR devrildi, yolda uzun araç kuyruğu oluştu

16.08.2022 16:28
Meşrubat yüklü TIR devrildi, yolda uzun araç kuyruğu oluştu

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde devrilen meşrubat yüklü TIR'ın şoförü yaralandı.

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde devrilen meşrubat yüklü TIR'ın şoförü yaralandı. Kaza nedeniyle otobüs, TIR ve kamyonlara kapanan kara yolunda uzun ara çkuyruğu oluştu.

Maden ilçesi yakınlarında A.K.'nin kontrolünden çıkan meşrubat yüklü 41 AFS 216 plakalı TIR, yola devrildi. Kazada sürücü A.K. yaralanırken, meşrubatlar yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalesinin ardından Maden Devlet Hastanesi'ne götürüldü. TIR'ın devrildiği yolda sadece otomobil gibi küçük araçların geçebileceği mesafede açıklık kalınca, ulaşım kontrollü sağlandı. TIR, kamyon ve otobüs gibi büyük araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. TIR'ın vinçle kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra ulaşım normale döndü.


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Kaynak: DHA

Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meşrubat yüklü TIR devrildi, yolda uzun araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meşrubat yüklü TIR devrildi, yolda uzun araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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