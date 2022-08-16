Maden ilçesi yakınlarında A.K.'nin kontrolünden çıkan meşrubat yüklü 41 AFS 216 plakalı TIR, yola devrildi. Kazada sürücü A.K. yaralanırken, meşrubatlar yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalesinin ardından Maden Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. TIR'ın devrildiği yolda sadece otomobil gibi küçük araçların geçebileceği mesafede açıklık kalınca, ulaşım kontrollü sağlandı. TIR, kamyon ve otobüs gibi büyük araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. TIR'ın vinçle kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra ulaşım normale döndü.

Kaynak: DHA

Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meşrubat yüklü TIR devrildi, yolda uzun araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

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