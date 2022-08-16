Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'ın Maden ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Elazığ-Maden kara yolu Soğuk Su dinlenme tesisleri mevkisinde 23 ACL 908 plakalı otomobil ile 23 BG 433 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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