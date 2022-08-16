Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

16.08.2022 23:24
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'ın Maden ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Elazığ-Maden kara yolu Soğuk Su dinlenme tesisleri mevkisinde 23 ACL 908 plakalı otomobil ile 23 BG 433 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Elazığ, Maden, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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