Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan binadan 2 kişi sağ çıkarıldı - Son Dakika

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Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan binadan 2 kişi sağ çıkarıldı
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:08 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.
Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken 6 katlı binada AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.
İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.
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