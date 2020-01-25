Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan binadan 2 kişi sağ çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan binadan 2 kişi sağ çıkarıldı - Son Dakika

Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan binadan 2 kişi sağ çıkarıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan binadan 2 kişi sağ çıkarıldı, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken 6 katlı binada AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.

Sivrice, Elazığ, Gezin, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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