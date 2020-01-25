Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan binadan 2 kişi sağ çıkarıldı - Son Dakika

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken 6 katlı binada AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

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Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi