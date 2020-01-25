Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı. - Son Dakika

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Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.
6 saat önce
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:54 Kaynak: AA
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.
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