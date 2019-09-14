Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın meşhur "Salçalı Köfte" festivalinde Oğuz Aksaç sahne aldı
Son Dakika Genel Haber

Elazığ'ın meşhur "Salçalı Köfte" festivalinde Oğuz Aksaç sahne aldı

1 saat önce

Elazığ'ın meşhur "Salçalı Köfte" festivalinde Oğuz Aksaç sahne aldıELAZIĞ - Elazığ'ın meşhur "Salçalı Köftesi" adına düzenlenen festivalde Sanatçı Oğuz Aksaç konser vererek sevenlerini coşturdu.

Elazığ'ın meşhur "Salçalı Köfte" festivalinde Oğuz Aksaç sahne aldı

ELAZIĞ - Elazığ'ın meşhur "Salçalı Köftesi" adına düzenlenen festivalde Sanatçı Oğuz Aksaç konser vererek sevenlerini coşturdu.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından Valilik, Belediye, Elazığ TSO'nun desteğiyle "Geleneksel Salçalı Köfte' festivalinin, bu sene ikincisi düzenlendi. Valilik meydanında düzenlen festivalin ilk gecesinde Sanatçı Oğuz Aksaç sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, ünlü sanatçı Aksaç, bir birinden farklı türkü ve şarkıları seslendirdi. Aksaç'a vatandaşlarda eşlik ederek şarkıları birlikte söyledi.

2 saatten fazla sahnede kalan Aksaç farklı yorumlarıyla da dikkat çekmeyi başardı.

Öteyan festivalin ikinci gününde ünlü sanatçı Manuş Baba'nın sahne alacağı belirtildi.

Elazığ'ın meşhur Salçalı Köfte festivalinde Oğuz Aksaç sahne aldı

Oğuz Aksaç, Elazığ, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'na: Sakalından utan
Bombalı paketi açan rektörün eli koptu, eşinin de gözü ağır hasar gördü Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 01:02:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın meşhur "Salçalı Köfte" festivalinde Oğuz Aksaç sahne aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]