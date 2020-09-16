Elazığ'ın model uydu takımı, TÜRKSAT yarışmasında derece hedefliyor - Son Dakika

Elazığ'ın model uydu takımı, TÜRKSAT yarışmasında derece hedefliyor

Elazığ'ın model uydu takımı, TÜRKSAT yarışmasında derece hedefliyorELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi bünyesindeki UVCSAT Model Uydu Takımı, 'TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda zorlu ilk etabı başarıyla geçti.

Elazığ'ın model uydu takımı, TÜRKSAT yarışmasında derece hedefliyor

ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi bünyesindeki UVCSAT Model Uydu Takımı, 'TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda zorlu ilk etabı başarıyla geçti. Finalde yarışacak 25 takım arasına seçilen bir danışman ve 5 kişiden oluşan ekip, adını ilk 3'e yazdırıp, kente ödülle dönmek istiyor.

Türksat tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Türksat Model Uydu Yarışması'na katılan Fırat Üniversitesi bünyesindeki UVCSAT Model Uydu Takımı, 150 takım arasından finalde yarışacak 25 takım arasına seçildi. Öğrenci ve yeni mezunlardan oluşan takım, 8 aylık yarışma süreci sonunda sunulan raporlardan alınan puana göre finale katılmaya hak kazandı. Bir danışman ve 5 kişiden oluşan ekip, Ankara'da yapılacak yarış ve Aksaray'da düzenlenecek test uçuşunun ardından takımın adını ilk 3'e yazdırarak kente ödülle dönmek istiyor. Takım kaptanı Mustafa Palta, 8 aydır takım danışmanı ile birlikte ekip olarak çalıştıklarını belirterek, "Türksat'ın bizlere bildirdiği bir kılavuz var. Bu kılavuz içerisinde, biz, yarışmada neler yapıp yapamayacağımızı öğreniyoruz. Kılavuzda istenilenlere göre yarışma gidişatı değişiyor. Biz, yarışmaya geçen yıl da katılmıştık. 3'üncü kez katılıyoruz" dedi.

'GEZEGEN YÜZEYİNE İNEN ARAÇ MODELLEMESİ'

Geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olduklarını ifade eden Palta, "Bu yıl inşallah daha iyi bir derece yapmayı hedefliyoruz. Geçen yılki görevimizde aktif bir iniş sistemimiz yoktu ama bu yıl getirildi. Bu yılki en büyük zorluklardan birisi buydu. Bunun yanı sıra video aktarım bilgisi ve dosya aktarımı gibi görevler de getirildi. Bu görevleri yerine getirmek için yeni bir sistem çalışması ve konfigürasyonlar yaptık. Geçen yıldan tecrübelerimizi tabii ki kullandık ama tüm çalışmalarımız geçen yıldan bağımsız oldu. Bu yıl, bizim için sıfırdan hazırlandığımız bir yarışma gibi oldu. Aslında burada gezegen yüzeyine inen bir aracın modellemesini gösteriyoruz" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMIZ TATİLDEN VİDEO ATARKEN BİZ ÇALIŞIYORDUK'

Takım üyelerinden Recep Tayyip Tosun ise "Amacımız, disiplinler arası bir çalışmayla birleştirip, düzgün bir şekilde görevleri yerine getirecek bir model oluşturmak. Geçtiğimiz yazdan itibaren arkadaşlarımız tatillerden videolar atarken biz burada onları izleyerek, çalışıyorduk. Yine de biz bundan memnunuz. Sevdiğimiz, teknik anlamda zevk alarak yaptığımız bir iş. Hedefimiz inşallah birincilikle dönmek" ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi ve takımın akademik danışmanı olan Doç. Dr. İlyas Somunkıran ise takıma 3 yıldır akademik danışmanlık yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"3 yıldır yarışmaya katılıyoruz. İlk katıldığımızda 14'üncü olmuştuk. Sonraki yılda üçüncülüğümüz vardı. Bu yıl daha iyi bir derece almak için hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah iyi bir derece ile ilimize ve üniversitemize geri döneriz."

Elazığ'ın model uydu takımı, TÜRKSAT yarışmasında derece hedefliyor

Fırat Üniversitesi, Türksat, Aksaray, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'ın model uydu takımı, TÜRKSAT yarışmasında derece hedefliyor - Son Dakika

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