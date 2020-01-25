Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı. - Son Dakika

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.

6 saat önce

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı., System.String[]

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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