Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha 14 saat sonra sağ... - Son Dakika

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Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha 14 saat sonra sağ...
6 saat önce
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha 14 saat sonra sağ çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:14 Kaynak: AA
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha 14 saat sonra sağ çıkarıldı.
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