Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha 14 saat sonra sağ... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha 14 saat sonra sağ... - Son Dakika

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha 14 saat sonra sağ...

6 saat önce

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha 14 saat sonra sağ çıkarıldı.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha 14 saat sonra sağ..., System.String[]

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha 14 saat sonra sağ çıkarıldı.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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