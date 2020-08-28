Elazığ'ın Okçular köyü karantinaya alındı - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyü, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.
Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde koronavirüs vakası tespit edilmesiyle karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alınan Okçular köyü giriş ve çıkışları kapatılırken, filyasyon ekipleri de test uygulamaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:44 - Kaynak: DHA
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