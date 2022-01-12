Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bu depremin ardından bir sarsıntı da gece saatlerinde Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşandı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi gösterilirken şiddeti de 4.0 olarak ölçüldü.
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