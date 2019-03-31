Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın Palu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Efrayim...

Elazığ'ın Palu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Efrayim...

1 saat önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Efrayim Ünalan kazandı.

Elazığ'ın Palu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Efrayim..., System.String[]
Elazığ'ın Palu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Efrayim Ünalan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Efrayim Ünalan 2 bin 673, MHP adayı Muhammet Septioğlu 2 bin 561, Saadet Partisi adayı İhsan Güngören 62 oy aldı.

-Ünalan'ın özgeçmişi-

Efrayim Ünalan ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. İlçede ticaretle uğraşan Ünalan, 1999 yılında Büyük Birlik Partisinden Palu İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. 3 dönem AK Parti Palu ilçe başkanlığı görevini yürütün Ünalan, evli ve 5 çoçuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Efrayim Ünalan, AK Parti, Elazığ, Palu, Güncel
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