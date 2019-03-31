Elazığ'ın Palu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Efrayim...
1 saat önce
Elazığ'ın Palu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Efrayim Ünalan kazandı.
Elazığ
'ın Palu
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Efrayim Ünalan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Efrayim Ünalan 2 bin 673, MHP
adayı Muhammet Septioğlu
2 bin 561, Saadet Partisi
adayı İhsan Güngören
62 oy aldı.
-Ünalan'ın özgeçmişi-
Efrayim Ünalan ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. İlçede ticaretle uğraşan Ünalan, 1999 yılında Büyük Birlik Partisinden Palu İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. 3 dönem AK Parti Palu ilçe başkanlığı görevini yürütün Ünalan, evli ve 5 çoçuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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