Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü - Son Dakika
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Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

17.08.2022 10:25
Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir şahıs tartıştığı babasını bıçakladı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir şahıs tartıştığı babasını bıçakladı. Olayda baba hayatını kaybederken, oğlu ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şah Yıldırım (52) ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yıldırım oğlu tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Babasını bıçaklayan şahıs ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Baltaşı, Elazığ, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü - Son Dakika

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