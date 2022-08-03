Elazığ'da 36 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen operasyonda 36 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir adreste kenevir ekimi yapıldığı bilgisine üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesi ile bodrumundaki bir varil içerisinde 36 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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