Drone - Palu'da kar kalınlığı 2 metreye ulaştı - Son Dakika

Elazığ'ın Palu ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Kaymakam Tayfun Deli, AA muhabirine, etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını bildiren Deli, ekiplerin kardan yolu kapanan köylere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Yağış nedeniyle ulaşıma kapanan 37 köy yolundan 20'sini ulaşıma açtıklarını ifade eden Deli, bu köylerde rahatsızlanan 4 kişinin ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldığını kaydetti.