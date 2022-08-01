Elazığ'da rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı

01.08.2022 12:41

Elazığ'ın Palu ilçesinde rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Keklikdere köyünün Balkaya mezrası sakinleri, kanalizasyon hatlarında tıkanıklık meydana gelmesi üzerine İl Özel İdaresi'nden yardım istedi.

Jandarmanın desteğiyle hatta inceleme yapan ekipler, tıkanıklığa hat üzerinde bulunan rögar çukuruna düşerek mahsur kalan bir koyunun neden olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 2 gündür çukurda mahsur kaldığı tahmin edilen koyun, ekipler tarafından çıkarıldı.

Açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen koyuna su ve yem verildi.

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Kaynak: AA

Elazığ, Palu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı - Son Dakika
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