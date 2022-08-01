Jandarmanın desteğiyle hatta inceleme yapan ekipler, tıkanıklığa hat üzerinde bulunan rögar çukuruna düşerek mahsur kalan bir koyunun neden olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Elazığ, Palu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı - Son Dakika

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