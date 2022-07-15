Elazığ'ın patentli lezzeti: Vişne dondurması - Son Dakika
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Elazığ'ın patentli lezzeti: Vişne dondurması

15.07.2022 10:13

Elazığ'ın patentli lezzeti vişne ile tamamen organik yapılan vişne dondurması sadece yurt içine değil yurt dışına da gönderilerek hem damakları şenlendiriyor hem de kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Elazığ'ın patentli lezzeti vişne ile tamamen organik yapılan vişne dondurması sadece yurt içine değil yurt dışına da gönderilerek hem damakları şenlendiriyor hem de kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Elazığ'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan, şeker, su ve vişne suyu ile hazırlanan vişneli dondurma özellikle yaz aylarında vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Rengi, eşsiz aroması ve lezzetiyle iç serinleten dondurma, çiftçilerden alınan vişnelerle katkı maddesi kullanılmadan yapılıyor. Tarlada 1 buçuk aylık kısa bir sürede hasadı süren vişneler alınarak yaklaşık 5 ay boyunca soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

Çiftçilerden temin ettikleri vişneyi yaz ve kış aylarında dondurma yaptıklarını aktaran dondurma ve pastacılık sektöründe 26 senedir çalışan Kürşat Varıcı, Elazığlıların özellikle sıcaklıkların arttığı bugünlerde serinlemek için vişneli dondurmayı tercih ettiği söyledi. Elazığ'ın vişne dondurmasının üretim merkezi olduğunu belirten dondurma üreticisi Kürşat Varıcı, "Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklarında başlamasıyla dondurma satışlarımız arttı. Elazığ'a özgü meşhur vişne dondurmamızın da patenti olduğu için halkın gerçekten de büyük bir rağbeti var. Vişne dondurmamız Elazığ'da olduğu gibi il sınırlarını da aşıp il dışına hatta Avrupa'ya bile vişne gönderdiğimiz oluyor. Dondurmanın halk arasında merkezi Maraş şükür şu an da bizde Elazığ'da meşhur vişne dondurmasının merkezi durumunda. Vişne dondurmamızın özelliği serinletici olduğu için ayrıca yüzde yüz vişne suyundan yapıldığı için vatandaşlar tarafından beğeniliyor. Elazığ'da yetişen vişnelerin lezzetli oluşundan dolayı bu lezzeti alıyoruz. Yaz aylarında işlerimizde hareketlilik oluyor bizde bu durumdan memnunuz. Vişne dondurmamızın kilogram fiyatı 90 liradır. Biz işletme olarak 5 tona yakın vişne dondurması satıyoruz bir sezonda" dedi.

Vişne dondurmasını çok sevdiğini söyleyen müşterilerden Hıdır Varıcı, "Yaz aylarının gelmesini dört gözle bekliyoruz. Gelmesiyle de birlikte vişnenin çıkmasını ve vişne dondurması yemesini özlediğimiz için her gün sabah, öğle ve akşam bol bol vişne dondurması yiyoruz. Yedikçe de yiyesimiz geliyoruz" diye konuştu.

Müşterilerden Ahmet Barutçu da "Yaz aylarında her gün vişne dondurmasını tüketiyoruz. Çok güzel ve lezzetli. Beğenerek yiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vişne dondurması tatilcilerle birlikte yurt dışına da gönderiliyor. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Elazığ'ın turizme açılan kapısı Harput'a ziyaretçi akını Elazığ'ın turizme açılan kapısı Harput'a ziyaretçi akını At arabasıyla gelip dolaptaki tüm dondurmaları çaldılar At arabasıyla gelip dolaptaki tüm dondurmaları çaldılar
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

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